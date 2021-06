Championnes - La famille Digne part en vacances en jet privé

Pour son départ en vacances, Tiziri Digne prend la décision d’amener sa maman et ses enfants dans le sud de la France à Saint-Tropez. Elle réserve donc un jet privé pour la famille Digne. Cela lui permet d’être dans un cadre plus rassurant pour les enfants. Avec la situation sanitaire, elle souhaite également ne prendre aucun risque. La famille Digne est chouchoutée tout au long du trajet et arrive finalement à bon port.