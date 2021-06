Championnes - La team Matuidi fête l'anniversaire de Myliane et Naëlle à Miami

Isabelle et Blaise Matuidi organisent une grosse fête sur les plages de Miami pour l'anniversaire de Myliane et Naëlle. Ils ont l’habitude de faire une grosse fête en famille pour ce moment de l’année. Maintenant qu’ils habitent à Miami, Ils peuvent profiter du magnifique cadre qui est à leur disposition pour passer un magnifique moment en famille. Myliane et Naëlle sont ravies de leur surprise, la fête peut commencer ! Extrait de l’émission du mercredi 23 juin.