Championnes – Lucie Kakuta partage avec émotion son combat pour sauver des vies

Aujourd’hui, Lucie Kakuta a rendez-vous sur le plateau d’une émission de télévision pour parler de son histoire. En effet, elle a subit une expression abdominale lors de son dernier accouchement. Cet évènement a eu de lourdes conséquences pour elle et son bébé. Ils ont failli y laisser la vie… Elle vient donc témoigner de son expérience pour prévenir les futures mamans et éviter que des drames ne se produisent... Championnes, familles de footballeurs - Du lundi au vendredi à 17h sur TFX et en replay sur MYTF1.