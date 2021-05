Championnes - Portrait de Cindy Lecomte, femme de Benjamin Lecomte

Découvrez le portrait de Cindy Lecomte dans “Championnes : Familles de Footballeurs”. Le chef de la famille Lecomte, c’est Benjamin, le gardien de but de l’AS Monaco. Sa partenaire de choc, c’est Cindy avec qui il partage absolument tout. Malgré son statut de joueur de haut niveau, Benjamin met un point d’honneur à faire de sa famille sa priorité. En couple depuis 11 ans, le couple s'aime comme au premier jour. Ensemble ils ont eu deux enfants, Lily-Rose et Leandro, âgés respectivement de 7 ans et 2 ans. Le couple se sépare le moins possible : sport, déjeuner, éducation des enfants, travail ... leur force c'est d'être unis ! Grâce au métier de Benjamin, ils ont la chance de vivre sur le Rocher, à Monaco. Néanmoins, ils gardent les pieds sur terre et leur priorité est le bonheur et l’avenir de leur famille. Championnes : Familles de Footballeurs, du lundi au vendredi à 17h sur TFX !