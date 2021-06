Championnes - Portrait d'Isabelle Matuidi, femme de Blaise Matuidi

Les Matuidi sont un clan très uni où la joie et la bonne humeur règnent. Plus ils sont ensemble, plus ils sont heureux ! Avec 4 enfants, Isabelle est une maman comblée et elle est, au quotidien, le soutien indéfectible de son mari, Blaise Matuidi. Ce dernier a une extraordinaire carrière de footballeurqui a permis à toute la famille d'avoir des souvenirs inoubliables, à jamais gravés. Plus de 15 trophées en France avec Le Paris Saint Germain, 5 en Italie mais aussi le titre tant convoité de Champion du Monde avec l'Équipe de France en 2018… Blaise Matuidi a tout remporté ! Après 12 années en France, 3 autres en Italie, la famille est désormais à Miami ! Un quotidien différent de celui en Europe mais qui malgré la distance, ravit toute la team Matuidi. Passionnée de médecine douce, Isabelle a créé un centre de sport et de bien-être pour enfants et avec Blaise, ils sont très impliqués au sein de l'association “Les Tremplins Blaise Matuidi”, qui aide les orphelins au Congo et les jeunes en difficultés par le sport. Cette vie à Miami est un nouveau chapitre pour le clan Matuidi ! Familles de Footballeurs, du lundi au vendredi à 17h sur TFX !