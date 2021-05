Championnes - Portrait de Joana Mendes, femme de Pedro Mendes

Découvrez le portrait de Joana Mendes dans "Championnes : Familles de Footballeurs". Joana est la femme de Pedro Mendes, défenseur central au Montpellier HSC. D'origine portugaise, ils ont une petite fille Léonor (4 ans) qui rythme la vie de ce sportif de haut niveau et de la personnal shopper. La carrière de Pedro les a amenés à changer de pays régulièrement, ils vivent donc déracinés, loin de leurs proches et de leur famille. Si aujourd'hui, ils sont très heureux dans le Sud de la France à Montpellier, cela n'a pas toujours été facile pour la jeune femme qui a dû faire de nombreux sacrifices en mettant sa carrière de mannequin de côté. Maintenant que Léonor est plus grande, elle se fixe un nouvel objectif en relançant sa carrière de mannequin.