Championnes - Portrait de Lucie Kakuta, femme de Gael Kakuta

Découvrez le portrait de Lucie Kakuta dans "Championnes : Familles de Footballeurs". Lucie est la femme de Gael Kakuta, joueur au poste de milieu offensif au RC Lens. Maman de 3 enfants, elle est une influenceuse star des réseaux sociaux avec son compte "Babyatoutprix". La pétillante maman influenceuse raconte son quotidien sur Instagram, partage ses bons plans dans l'univers de la puériculture et dévoile à ses abonnés son adorable famille composée de Maël, 6 ans, Téa, 3 ans et Noé, 5 mois. Elle a également décidé de mettre en avant sa notoriété au profit d'associations ou de jeunes créateurs français. Elle a même choisi de partager des moments compliqués avec ses followers, comme son propre accouchement afin de faire de la prévention auprès des femmes. Cette année, Lucie est la marraine de l'initiative solidaire "MAM COLLECTE" et compte bien tout mettre en œuvre pour honorer cette nouvelle fonction en mettant tout son cœur et son énergie au service de cette magnifique cause !