Championnes - Portrait de Majda Sakho, femme de Mamadou Sakho

Découvrez le portrait de Majda Sakho dans "Championnes : Familles de Footballeurs". Dans la famille Sakho, il y a Majda, femme d'affaires et passionnée de mode, Mamadou, joueur de foot à la renommée internationale et les enfants : Aida 8 ans, Sienna 5 ans et Tidiane 3 ans. Mamadou a évolué au PSG et à Liverpool mais aussi en équipe de France. En plus de s'occuper de sa jolie tribu qui est la priorité du couple, Majda a créé son entreprise de consulting dans la mode. Elle fait la promotion d'une marque de prêt à porter anglaise sur le marché français. Toujours en mouvement, la famille ne tient pas en place. Toujours avec les enfants, ces voyages font partie intégrante de l'éducation et des valeurs qu'ils souhaitent transmettre. La famille gère également d'une main de maître son image et sa communication. Ils profitent de leur notoriété pour faire rayonner leur association de cœur qu'ils ont créé : AMSAK.