Championnes - Portrait de Sarah Dossevi, femme de Matthieu Dossevi

Découvrez le portrait de Sarah Dossevi dans Championnes : Familles de Footballeurs : Sarah est un savoureux mélange entre femme affirmée, maman comblée et business woman ! Maman de 2 enfants, Kyan 5 ans et Nika 1 an, elle gère au quotidien l'organisation de son foyer seule car son mari Matthieu a été transféré dans le Club de Denizlispor en Turquie depuis 2020. Il mène donc une vie de famille à distance mais Matthieu essaie à travers des appels en visio et des surprises d’être présent pour sa famille. Autonome et ambitieuse, Sarah est une entrepreneuse puisqu’elle a créé une application dédiée aux femmes de footballeurs. Loin des clichés, cet outil permettra de partager bons plans et adresses utiles car toutes ces femmes ont pour point commun de devoir déménager régulièrement et donc de s'adapter à de nouveaux environnements rapidement et fréquemment. Sarah revendique aussi sa féminité, elle assume sa plastique de rêve qu’elle entretient quotidiennement. Championnes : Familles de Footballeurs, du lundi au vendredi à 17h sur TFX !