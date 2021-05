Championnes - Portrait de Tiziri Digne, femme de Lucas Digne

Découvrez le portrait de Tiziri Digne dans “Championnes : Familles de Footballeurs”. Tiziri rencontre Lucas à 16 ans. Entre eux, c’est une évidence. Ils se marient en 2014 et très vite leur premier enfant Isaho voit le jour. Depuis Janvier 2021, la famille s’agrandit avec l’arrivée d’Inaya. Lucas joue en Equipe de France et en Angleterre dans le Club d’Everton. La famille a donc posé ses valises à Manchester pour privilégier la carrière de Lucas. Pour Tiziri, cette vie éloignée de ses proches et de ses racines n’est pas toujours facile au quotidien. Heureusement, ce qui comble cette maman, c'est de pouvoir s'occuper à plein temps de ses enfants. Elle met un point d’honneur à s’en occuper sans aide extérieure pour leur plus grand bonheur. La mission de Tiziri est d’assurer le quotidien pour que son mari assure sur le terrain. Championnes : Familles de Footballeurs, du lundi au vendredi à 17h sur TFX !