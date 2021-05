Championnes - Portrait d'Elodie Mavuba, femme de Rio Mavuba

Découvrez le portrait d’Elodie Mavuba dans “Championnes : Familles de Footballeurs”. Elodie, ancienne miss Aquitaine, est tombée amoureuse de Rio qu’elle a épousé en 2017. De leur amour est né Tiago 10 ans et Aliyah 4 ans. Ils partagent également leur vie avec Uma, 15 ans, la fille de Rio née d’une précédente union. Elodie est une mère de famille dévouée et impliquée qui a décidé de faire de sa vie de maman, une priorité. Aujourd’hui, sa vie est rythmée à 100% par le foot. Un nouveau chapitre s’ouvre pour Rio Mavuba qui, après une grande carrière de footballeur en équipe de France, au LOSC et aux Girondins de Bordeaux, a décidé de devenir entraîneur de football. Son fils Tiago veut devenir joueur de foot pro comme papa et elle l’accompagne dans ses premiers pas. Femme généreuse au grand cœur, Elodie est très impliquée dans l’association créée par Rio : les Orphelins de Makala. Chaque année, ils organisent un grand concert caritatif à Lille avec des grands noms de la chanson. Cette année, freinés par les conditions sanitaires, ils vont tout mettre en œuvre pour continuer le combat et mettre en place une vente aux enchères caritative. Championnes : Familles de Footballeurs, du lundi au vendredi à 17h sur TFX !