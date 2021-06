Championnes - Shooting photo pour la famille Lecomte

Aujourd’hui, Cindy, Benjamin et les enfants partent pour un shooting photo en famille. Ils vont en profiter pour renouveler leurs albums photos. Pour l'occasion, ils ont fait appel à une photographe qui leur a proposé de profiter de la plage et du beau temps pour avoir un cadre magnifique. Lily-Rose et Leandro commencent à prendre la pose. Cindy et Benjamin sont très heureux de passer du temps avec leurs enfants et sont très satisfaits du résultat du shooting photo. Extrait de l’émission du 21 juin 2021 sur TFX