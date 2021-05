Championnes - Portrait d'Isabelle Silva, femme de Thiago Silva

Découvrez le portrait d'Isabelle Silva dans “Championnes : Familles de Footballeurs”. D’origine brésilienne, Isabelle Silva dite “Belle Silva” est une influenceuse mode et fitness. Mariée à Thiago Silva qu’elle connaît depuis l’âge de 13 ans, ils ont ensemble deux enfants : Lago 10 ans et Isago 12 ans. Pendant 8 ans, Thiago a joué au Paris Saint-Germain en tant que capitaine emblématique et il a hissé son équipe en finale de la ligue des champions lors de sa dernière édition. Aujourd’hui, la famille vit en Angleterre car Thiago joue au Chelsea FC. Très présente sur les réseaux sociaux, Isabelle est passionnée de mode, de make-up et de sport. Elle aime partager son quotidien avec sa communauté internationale : Française, Anglaise et Brésilienne. Son charme, son accent brésilien et sa spontanéité la rendent attachante. Championnes : Familles de Footballeurs, du lundi au vendredi à 17h sur TFX !