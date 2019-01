Chroniques criminelles fait peau neuve : Julie Denayer aux commandes de l'émission

Par Ingrid BERNARD | Ecrit pour TFX |

Un nouveau visage à la présentation de Chroniques criminelles. A partir du samedi 12 janvier à 21h Julie Denayer prendra les commandes de l’émission de faits divers de TFX. Cette journaliste de 33 ans, spécialiste justice travaille depuis bientôt huit ans pour la RTL-TVI en Belgique. Elle présente et produit des émissions judiciaires. Elle anime également depuis un an le journal télévisé de la première chaîne belge, RTL Info. "Mon agenda est chargé, mais j’ai la chance d’exercer le métier dont je rêvais et d’être très organisée", révèle-t-elle.

Cette première de la saison sera consacrée à l’affaire Odile Touche, une mère de famille violée et étranglée en 2007 dans le Nord de la France. Jacques Pradel racontera cette effroyable histoire en voix off. "Lors de cette nouvelle saison, les téléspectateurs auront à cœur de suivre des histoires fortes, souvent propices à de nombreux rebondissements, des enquêtes dignes de fictions policières addictives. Sans oublier la voix de Jacques Pradel, qui a un sens du récit incroyable. J’exerce le même métier en Belgique et je me sens donc à l’aise. L’équipe de Chroniques criminelles m’a accueillie très chaleureusement", précise Julie Denayer, qui officiera, pour l’occasion, dans un nouveau décor.

En attendant la nouvelle saison, vous pouvez revoir l'Affaire Brunel.