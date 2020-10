Affaire des époux Lefebvre : l'étrange double vie de leur gendre, Louis Mea

Qui pouvait en vouloir à Marie-Hélène et Thierry Lefebvre ? Le couple, connu pour sa gentillesse, n'avait pas d'ennemis connus et pourtant, ils ont été retrouvés morts, roués de coups, dans leur petit appartement fermé de l'intérieur. Au cours de l'enquête, la police va s'intéresser de près à Louis Mea, le mari de la fille du couple qui semble avoir une vie bien plus tumultueuse qu'il n'y laisse paraître.