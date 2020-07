Chroniques criminelles - Affaire Alexia Daval : le mari de la joggeuse passe aux aveux / La Lolita de Long Island

A l'automne 2017, c’est l’affaire qui fait la une de tous les journaux : le meurtre sauvage d’Alexia Daval, la joggeuse retrouvée assassinée dans un fossé, le long de la Saône.Le samedi 28 octobre, la jeune femme part courir en forêt au petit matin. Ne la voyant pas revenir, son mari Jonathann alerte les autorités. Le cadavre d’Alexia est retrouvé 48h plus tard, à moitié calciné. La jeune femme a été assassinée.Pendant trois mois, l’enquête n’écarte aucune piste. Dans le plus grand secret, les gendarmes s’activent, interrogent, recoupent, analysent…Et le 30 janvier 2018, trois mois jour pour jour après la découverte du corps d’Alexia, coup de tonnerre ! La vérité éclate enfin… Une vérité aussi horrible qu’insoupçonnable : Jonathann Daval, le mari de la victime, avoue le meurtre de sa femme.Dans un document exceptionnel, Chroniques Criminelles fait le point sur ce dossier.L’affaire Alexia Daval, une histoire racontée par Jacques Pradel. Avec les témoignages de : Me Jean-Marc Florand, avocat de la famille d'Alexia Daval Me Randall Schwerdorffer, avocat de Jonathann Daval Benjamin Gayrard, secrétaire général du Syndicat national des personnels de la Police Scientifique Dominique Rizet, chroniqueur judiciaire Didier Fohr, directeur « Est Républicain » Haute-Saône Willy Graff, journaliste « Est Républicain » Besançon Jean-François Fernandez, journaliste « France Bleu »Xavier Beneroso, journaliste