Chroniques criminelles - Affaire Aline Sepret : Le cabaret de la mort/Le double jeu de la mamie gâteau

« Chroniques Criminelles » vous propose une histoire qui va vous plonger dans le milieu du music-hall. Un monde rempli de paillettes, de strass et de plumes. Pourtant, vous allez le voir, cette fois c’est la mort qui s’est invitée au cabaret…Nous sommes à Taluyers, un petit village près de Lyon, le 16 juin 2018. Il est presque 5 h du matin… Mikael Corcessin-Dervin, un chanteur de cabaret connu dans la région, appelle les secours, très inquiet : sa compagne, Aline Sepret, a disparu. Sortie faire une course dans la soirée, la jeune danseuse n’est pas revenue… Alors que lui est-il arrivé ? Le lendemain, son cadavre est découvert par un promeneur dans une voiture carbonisée… Pour ses proches, pour sa famille, c’est l’incompréhension : Pourquoi Aline, promise à un bel avenir et parfaitement heureuse dans sa vie, aurait-elle été tuée de façon aussi sauvage ? La réponse, aussi terrible qu’inattendue, dans ce document inédit de « Chroniques Criminelles », raconté par Jacques Pradel.Principaux intervenants : Cécile Raymond Amie d’Aline SepretAurélie Carre Amie d’Aline SepretMaître Loïc Bussy Avocat de La Défense (Mikael Corcessin-Dervin)Maître Damien Legrand Avocat de La Défense (Mikael Corcessin-Dervin)Maître Patrick Uzan Avocat des Parties civiles (famille Aline Sepret)Richard Schittly Journaliste correspondant pour « Le Monde » à LyonStéphane Bouchet Journaliste spécialiste des faits diversStéphane Munka Journaliste spécialiste des faits divers