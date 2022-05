Chroniques criminelles - Affaire Angélique Chauviré : Elle a vécu l'enfer au paradis / Vengeance meurtrière sur le campus

Le 2 juin 2006, le corps sans vie d’Angélique Chauviré, 30 ans, est retrouvé dans un terrain vague de la partie néerlandaise de l’île de Saint-Martin, aux Antilles.Visiblement, elle a été violée et torturée, avant d’être battue à mort.Cette jeune femme, originaire de la région d’Angers (Maine et Loire), s’était installée sept ans plus tôt dans cette île franco-hollandaise. Elle y travaillait dans un magasin de souvenirs.Angélique a-t-elle été victime d’une mauvaise rencontre ou s’agit –il d’une vengeance ?Les indices sont maigres et l’enquête s’annonce difficile.À Gesté, dans le Maine-et-Loire, la famille d’Angélique veut des réponses.Les enquêteurs finissent par identifier un suspect, un homme au profil très inquiétant. Mais ce chef de gang, un temps emprisonné, s’évade dans des circonstances rocambolesques. C’est le début d’une incroyable traque qui va durer plusieurs mois.Pour Chroniques Criminelles, Renée, sa maman, mais aussi sa sœur Isabelle et ses amis de Saint-Martin, reviennent sur cette douloureuse affaire. L’affaire Angélique Chauviré, une histoire racontée par Jacques Pradel.Avec les témoignage de : Isabelle Leclerc-Chauviré, sœur d’AngéliqueRenée Chauviré, mère d’AngéliquePatrice Leclerc, beau-frère d’Angélique Jean-Marc Negrit, ami d’Angélique Brigitte Longeval, amie d’AngéliqueDavid Binon, ami d’AngéliqueSylvie Goga, amie d’AngéliqueMe Sandra Chirac-Kollarik, Avocat des parties civilesMe Pascal Rouiller, Avocat des parties civilesYves Boiteau, journaliste "Le Courrier de L’Ouest"Jean Yves Lignel, chroniqueur judiciaire, "Le Courrier de l’Ouest"