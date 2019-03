Chroniques criminelles - Affaire Béatrice Edouin : Vengeance fatale / Le club des tueurs

Affaire Béatrice Edouin : Avril 2001. Claude Bichet, un entrepreneur de la Côte d'Azur, disparaît mystérieusement sans laisser de trace. Quelques mois plus tard, l'homme est retrouvé assassiné, une balle dans la tête. Très rapidement, les enquêteurs vont chercher du côté de sa maîtresse, une certaine Béatrice Edouin : elle sort beaucoup, dépense sans compter et surtout, elle fréquente des voyous peu recommandables… Mais pourquoi cette femme, qui se dit amoureuse, aurait-elle voulu la mort de son amant ?15 ans après le drame, la soeur et le fils de Claude Bichet se confient sur cette tragédie qui a bouleversé leur vie à jamais.L'affaire Béatrice Edouin, une histoire de vengeance digne d'un roman policier, racontée par Jacques Pradel.Avec les témoignages de : Tina Colombani, avocat de la défense, Patrick Badouaille, commandant de police DDSP Nice, Michel Mary, chroniqueur judiciaire, André-Hubert Bezzina, avocat des parties civiles. Le club des tueurs : Direction la Californie, sur la côte Ouest des Etats-Unis. C'est en 1983 que Joseph Gamsky, alias " Joe Hunt ", crée un club d'investissement pour jeunes hommes fortunés. Mais très vite, ce qui n'était, au départ, qu'une gigantesque escroquerie se transforme en une série de meurtres pour couvrir la faillite du club. Comment de brillants étudiants d'Harvard se sont-ils transformés en tueurs de sang froid ? " Le club des tueurs ", une nouvelle enquête de Chroniques Criminelles.