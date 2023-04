Chroniques criminelles - Affaire Daniel Malgouyres : meurtre dans le plus beau jardin de France / Meurtre sanglant à Thanksgiving

Daniel et Françoise Malgouyres sont un couple de quinquagénaires bien connu aux alentours de Béziers. En 2013, ils sont devenus célèbres dans la France entière pour avoir gagné le concours du "Plus Beau Jardin de France". Ce jardin, ils l’ont construit à la sueur de leur front à Servian, dans l’Hérault. Un parc de 4 hectares, orné de sculptures, de bassins et d’une végétation luxuriante… Alors, quand le 5 octobre 2017, ils sont victimes d’un cambriolage violent, c’est toute une région qui vole à leur secours car Daniel, pour se défendre, a abattu l’un des agresseurs. Et se retrouve donc mis en examen pour meurtre. Mais l’affaire ne s’arrête pas là parce que les gendarmes vont aller de surprise en surprise. Et le scénario qu’ils vont mettre à jour va les laisser sans voix… Alors, que s’est-il réellement passé ? Direction Jacksonville, en Floride aux Etats-Unis. C’est là que le 28 novembre 1998, Corey Parker est retrouvée morte chez elle, étendue sur son lit. Entièrement dénudée, la jeune étudiante a été massacrée à coups de couteau. Face à la violence de la scène, les enquêteurs pensent immédiatement à un crime passionnel. Le meurtrier devait forcément connaître sa victime… Mais les mois passent et l’enquête piétine. Les policiers font-ils fausse route ?