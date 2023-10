Chroniques criminelles - Affaire Edgar Boulai : massacre à la machette

Vaux-le-Pénil, en Seine-et-Marne, le 16 septembre 1995. La Famille Davila disparaît sans laisser de trace. Plus personne n’a de nouvelles de Donald, 34 ans, Stéphanie, 21 ans, et de leurs deux enfants Donald Junior, 3 ans et demi, et Donatella, 22 mois. Et ce silence ne leur ressemble pas… Gilberte Crovisier, la mère de Stéphanie, est très inquiète. Elle alerte le commissariat de police de Melun… En vain. Pourtant, Gilberte est convaincue que quelque chose de grave est arrivé à sa famille. Alors cette « mère courage » va mener son enquête toute seule… Il faudra plusieurs mois d’un combat acharné pour qu’enfin, la police la prenne au sérieux et l’aide à découvrir la vérité… Une vérité aussi terrible qu’insoupçonnable… L’affaire Edgar Boulai, un podcast inédit de Chroniques Criminelles, raconté par Jacques Pradel.