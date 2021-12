Chroniques criminelles - Affaire Edwige Perdrix : Le SMS de la mort / Meurtres au pays des stars

Le 1er avril 2013, Edwige Perdrix, 29 ans, est retrouvée morte chez elle, à Saint André de Bâgé, dans l’Ain. A 7h30 du matin, c’est son compagnon, Mickaël Dental, qui découvre le corps sans vie de sa compagne. En état de choc, il prévient aussitôt les secours. A leur arrivée, ces derniers pensent très vite à une mort suspecte : des traces de strangulation et des ecchymoses ne laissent aucune place au doute. S’agit-il d’un cambriolage qui aurait mal tourné ? La chambre est sens dessus dessous et surtout, les voisins ont entendu un cri pendant la nuit. Cette piste, un temps privilégiée, est abandonnée lorsque les enquêteurs découvrent que tout n’était pas parfait dans la vie de l’aide-soignante… Mais ce sont les révélations d’Emilie, la meilleure amie de la défunte, qui vont apporter un tour nouveau à cette affaire hors-norme. Presque trois mois après le drame, la vérité éclate enfin... Une vérité aussi horrible qu’insoupçonnable…Pour Chroniques Criminelles, Marylène et Pascal Perdrix, les parents d’Edwige, et Emilie, sa meilleure amie, reviennent sur cette tragédie qui a brisé leur vie.L’affaire Edwige Perdrix, une histoire racontée par Jacques Pradel.Principaux intervenants : Marylène Perdrix, mère d’Edwige Perdrix Pascal Perdrix, père d’Edwige PerdrixEmilie Quivet, meilleure amie d’Edwige PerdrixAurore Coelho, amie d’Edwige PerdrixMe Jacques Frémion, avocat des parties civilesMe François Heyraud, avocat de la défensePierre-François Long, vice-procureur du TGI de Bourg-en-BresseJean-Marc Boutelier, gendarme à la Section de Recherche de LyonNicolas Bouilloux, gendarme à la Section des Systèmes d’Information et de CommunicationFrédéric Boudouresque, journaliste – Le Progrès