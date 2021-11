Chroniques criminelles - Affaire Eliane Vazard : jeu sexuel ou assassinat ? / Obsession mortelle

L’histoire commence le 26 septembre 2011 à Saussay, en Eure-et-Loir, sur le parking d’une école primaire. Alors qu’elle passe devant une voiture à moitié carbonisée, une femme donne l’alerte : quelqu’un gémit depuis l’intérieur du véhicule…Les secours arrivent aussitôt et tombent sur un couple pris au piège dans les flammes. L’homme est brûlé à 60%, mais toujours vivant. En revanche, la femme n’a pas survécu à ses blessures. Elle est retrouvée à demi-nue et enchaînée. Que s’est-il passé ?L’homme, Jean-Pierre Vazard, explique que son épouse, Eliane, et lui se livraient à un jeu sexuel qui aurait mal tourné. Les gendarmes ont des doutes car certains détails ne collent pas avec la version du mari. Et si derrière le tragique accident se cachait un assassinat ?« L’affaire Eliane Vazard », une terrible enquête racontée par Jacques Pradel.Avec les témoignages de : Cynthia Vazard : fille du couple VazardVanessa Vazard : fille du couple VazardMichelle Ferreira : sœur d’Éliane, la victimeLaurence Mahieu : sœur d’Eliane, la victimeMe Antoine Fabre : avocat de la famille VazardMe Marc François : avocat des enfants mineurs VazardMe Emmanuel Gomez : avocat de la DéfenseSébastien Devaud : journaliste - Le Nouveau DétectiveArmel Mehani : journaliste Police -Justice Jacques Joannopoulos : Journaliste – L’Echo Républicain de ChartresRoland Coutanceau : Psychiatre criminologue Obsession mortelleDirection les îles Tonga, dans le Pacifique Sud. Le 14 octobre 1976, la jeune Deborah Gardner est retrouvée baignant dans son sang, à l’intérieur de sa case. Elle a été sauvagement poignardée. La jeune femme faisait partie d’une mission américaine destinée à aider les populations locales. Adorée de ses élèves comme des autres bénévoles de sa communauté, elle n’avait aucun ennemi. Alors qui aurait pu souhaiter sa mort ?