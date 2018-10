Chroniques criminelles - Affaire Françoise Saffer : Les secrets du chauffeur routier / Un tueur insaisissable

Fin de l'été 2013 à Bourogne, dans le territoire de Belfort. Françoise Saffer, une quinquagénaire sans histoire, employée dans une boulangerie, se volatilise du jour au lendemain sans laisser de traces. Rapidement, les enquêteurs excluent la piste du départ volontaire, en raison notamment de sa santé fragile. Les semaines passent, et toujours aucune nouvelle de Françoise. Toute sa famille est rongée par l’angoisse. Mais son mari, lui, ne semble pas du tout inquiet : Eric Desnoué, chauffeur routier, aurait même déjà refait sa vie. Cela en fait-il pour autant un coupable ? Pour Chroniques Criminelles, Renée, la sœur de la victime, mais aussi Marcel, son frère, reviennent sur cette tragédie qui a brisé à jamais leur famille. L’affaire Françoise Saffer, une histoire racontée par Jacques Pradel. Avec les témoignages de : Renée SAFFER, sœur de Françoise SaferMarcel SAFFER, frère de Françoise Safer« Marguerite » SAFFER (pseudo), fille de Françoise SaferMe Randall SCHWERDORFFER, avocat des parties civiles. Me Julien ROBIN, avocat des parties civilesMe Patrick UZAN, avocat de la défenseWassila GUITTOUNE, journaliste, « France Bleu Belfort » Pascal CHEVILLOT, journaliste « L'Est Républicain »