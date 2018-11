Chroniques criminelles - Affaire Grégory : 30 ans d'enquête et de rebondissements

Le 16 octobre 1984, le corps du petit Grégory Villemin, 4 ans, est retrouvé pieds et poings liés dans les eaux glaciales de la Vologne. Ce terrible événement, qui a tenu la France entière en haleine, bouleverse à jamais le destin des familles Villemin et Laroche. Des lettres anonymes, un mystérieux corbeau - ou peut-être deux- puis le meurtre du suspect N°1, une justice à la dérive, une presse déchaînée… Et 33 ans plus tard, de nouveaux témoins, de nouvelles mises en examen… Autant d’éléments qui font de ce drame familial l’une des plus grandes affaires judiciaires de ces dernières décennies. Comment en est-on arrivé là ? Chroniques Criminelles revient sur les dernières révélations de l’affaire et donne toutes les clés pour comprendre les mystères de ce drame hors-norme. "Affaire Grégory : 30 ans après, les dernières révélations", une histoire racontée par Jacques Pradel.