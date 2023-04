Chroniques criminelles - Affaire Hélène Buis : Quatre mariages et deux enterrements/Le double visage des gentils voisins

Parfois, un amour blessé peut conduire à la folie meurtrière… C’est le cas dans le drame qui s’est joué le 4 octobre 2018 dans le centre-ville d’Agde, dans l’Hérault. Un huis-clos fatal qui s’est terminé dans le sang… Les victimes de ce crime passionnel ? Hélène Buis et son ex-mari, Christian Poincinet, redevenu son amant. Le meurtrier présumé ? Didier Cour, le dernier mari d’Hélène, blessé lui aussi durant cette terrible soirée. Selon ses déclarations, il ne supportait plus que sa femme le trompe justement avec son ex-mari ! Pourtant, les enquêteurs soupçonnent qu’il ne dit pas tout… Alors, que s’est-il vraiment passé dans cet étrange ménage à trois ? Quel événement a pu précipiter ce triangle amoureux dans l’horreur ?L’affaire Hélène Buis, une terrible enquête racontée par Jacques Pradel.Principaux intervenants : Sarah Poincinet : Fille d’Hélène et Christian PoincinetGuillaume Lalande : Gendre d’Hélène et Christian PoincinetMaurice Barat : Ami et voisin de Didier Cour Me Sébastien Balzarini-Noachovitch : Avocat des parties civiles Me Sylvie Noachovitch : Avocate des parties civiles Me Jean-Marc Darrigade : Avocat de la défense Me Louis Dolez : Avocat de la défense Virginie Selvetti : Journaliste Yanick Philipponnat : Journaliste « Midi Libre » Le double visage des gentils voisinsDirection La Louisiane, et plus précisément Clinton, une petite ville située à 70 km de Bâton-Rouge aux Etats-Unis. C’est là que le 26 juin 2000, le corps meurtri de Genore Guillory est découvert chez elle par les policiers. Poignardée, battue, elle a été achevée par balles. Qui en voulait autant à cette femme pourtant sans histoires ? Il faudra plus d’un an d’enquête et un témoignage inattendu pour découvrir une vérité aussi terrible qu’insoupçonnable…