Chroniques criminelles - Affaire Jean Moritz : L’artificier, l’ex-mari jaloux et la pom-pom girl/Les apparences sont parfois trompeuses

Dans les affaires criminelles, la vérité peut parfois mettre plusieurs années avant d’éclater. C’est le cas dans le Cold Case que nous vous proposons…Tout commence par un gigantesque incendie à Louvroil, une commune tranquille du Nord de la France. Ce 1er juin 2011, le feu ravage une entreprise de pétards et de feux d’artifice. Dans les décombres, les pompiers découvrent le corps sans vie du gérant, un certain Jean Moritz. Un père de famille tranquille, respecté de tous et à qui on ne connaissait aucun ennemi. Pourtant, après l’autopsie, c’est le choc : Jean aurait été tué par arme blanche et étranglé… Commence alors une enquête qui va durer des années… S’agit-il d’un crime de rodeur ? À moins que l’artificier n’ait été victime d’un différend professionnel ? A-t-il été tué à cause d’une rivalité amoureuse ou bien d’une jalousie familiale ? Toutes les pistes sont explorées, en vain… Jusqu’à ce qu’une émission de télévision relance le dossier de manière très inattendue 4 ans après les faits…L’affaire Jean Moritz, un document inédit de Chroniques Criminelles, raconté par Jacques Pradel.Principaux intervenants : Laury Moritz : Fils de Jean Moritz, la victimeJessy Moritz : Fils de Jean Moritz, la victimeDulcy Moritz : Fille de Jean Moritz, la victimeMe Emmanuel Riglaire : Avocat des Parties CivilesIsabelle Deschamps de Paillette : Journaliste - réalisatrice Stéphane Munka : Journaliste police-justiceVirginie Selvetti : Journaliste