Chroniques criminelles - Affaire Jean-Paul Dancoisne : Petits meurtres entre voisins/Guet-apens mortel à Atlantic City

Au milieu de l'été 2013, dans le quartier Saint-Acheul à Amiens, dans la Somme, Chantal Croiset, 55 ans, se volatilise du jour au lendemain. La police locale, prévenue de cette disparition par les siens, ne prend pas la mesure de la gravité de cette affaire : les enquêteurs penchent plutôt pour la thèse du suicide… Depuis sa retraite, cette grand-mère courage supportait mal de rester inactive.Ce n'est que deux ans plus tard, grâce à la pression médiatique entretenue par la famille, que la justice consent enfin à diligenter une véritable enquête. Et très vite, la police judiciaire de Lille identifie la personne qui a vu Chantal vivante pour la dernière fois. Il s'agit d'un homme d'une cinquantaine d'années, un voisin modèle et très dévoué, disc-jockey à ses heures, que personne n'aurait pu soupçonner dans le quartier. Il s’agit de Jean-Paul Dancoisne, un ancien jardinier dont le casier judiciaire a de quoi faire froid dans le dos : Il a déjà été condamné par le passé pour un viol, mais aussi pour le meurtre sauvage d'une femme, commis deux décennies auparavant. Alors qui est vraiment Jean-Paul Dancoisne ? Et quels terribles secrets pourrait bien cacher la disparition mystérieuse de Chantal Croiset ? L’affaire Jean-Paul Dancoisne, une terrible affaire racontée par Jacques Pradel.Principaux intervenants : Philippe Croiset, frère de Chantal Croiset Patrick Dufresnoy, ami de Chantal Croiset Alexandra Leroux, amie de Jean-Paul Dancoisne Me Messaouda Yahiaoui, avocate de la défenseMe Jérême Crépin, avocat des parties civiles Me Antoine Vaast, avocat des parties civiles Tony Poulain, chroniqueur judiciaire - Le Courrier PicardClémentine Bisiaux, journaliste police-justiceSophie Noachovitch, journaliste - Le Nouveau Détective Guet-apens mortel à Atlantic City :Direction les Etats-Unis et plus précisément Atlantic City, dans le New Jersey. Le 6 septembre 1984, Maria Marshall et son mari Robert sont pris pour cible alors qu’ils rentrent tranquillement d’une soirée au casino.La mère de famille est tuée de 2 balles dans le dos. Le mari, lui, s’en tire miraculeusement. Mais est-ce vraiment un miracle ? Au fur et à mesure de l’enquête, les policiers vont découvrir que les apparences sont parfois trompeuses…