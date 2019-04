Chroniques criminelles - Affaire Jessy Travaglini : Trio mortel / Un crime presque parfait

Affaire Jessy Travaglini : Trio mortel : 3 ans après les faits, ce numéro de Chroniques Criminelles revient sur l'affaire " Jessy Travaglini ". Le 12 octobre 2013, le cadavre d'Eloïse Bagnolini, jeune mère de famille de 30 ans, est retrouvé ligoté et étranglé dans le coffre de son véhicule. Une découverte macabre pour une victime, à priori, sans histoires. Mais derrière les apparences d'une vie tranquille, se dissimule en réalité une histoire d'adultère et surtout une rivale, Jessy Travaglini. Cette jolie jeune femme, au physique de star hollywoodienne, est, en secret, la maîtresse de son patron, Alain, qui n'est autre que le mari d'Eloïse. Depuis 3 ans, la jolie assistante et son amant étaient unis par un invraisemblable pacte érotique. Est-ce cela qui a poussé Jessy Travaglini à supprimer Eloïse ? Etait-elle jalouse au point de tuer sa rivale ? Avait-elle prémédité son acte ?Pour la première fois dans Chroniques Criminelles, la mère, la sœur et la meilleure amie d'Eloïse Bagnolini ont accepté de se confier afin de revenir sur cette terrible affaire.Des témoignages dignes et poignants. L'Affaire Jessy TRAVAGLINI, l'histoire d'un triangle amoureux mortel, racontée par Jacques Pradel. Avec les témoignages de : Sophie, la mère d'Eloïse, Adelaïde, la sœur d'Eloïse, Isabelle, la meilleure amie d'Eloïse, Me Laurent Penard, avocat de la famille d'Eloïse Bagnolini, Me Alexandra Bouillard, avocat de la famille d'Eloïse Bagnolini, Me Louis Alain Lemaire, avocat de Jessy Travaglini, Me Bertrand Pin, avocat du mari d'Eloïse Bagnolini, Michel Mary, chroniqueur judiciaire, Mélanie Ferhallad, journaliste " La Provence ".Un crime presque parfait : Direction la Californie, aux Etats-Unis. Le 23 décembre 2002, à quelques heures du réveillon de Noël, Laci Peterson disparaît sans laisser de trace. Scott, son mari, fait le siège des autorités et de tous les médias pour tenter de la retrouver… En vain. Mais très vite, les enquêteurs vont avoir des doutes sur ce mari si parfait. Et ce qu'ils vont découvrir fait froid dans le dos… " Un crime presque parfait", une nouvelle enquête signée Chroniques Criminelles.