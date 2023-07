Chroniques criminelles - Affaire Josiane Desteuque : Un squelette dans le sac de couchage/Veuve éplorée ou meurtrière de sang-froid ?

En matière criminelle, les apparences sont souvent trompeuses… C’est le cas dans le document inédit que nous vous proposons.Tout commence à Calleville, en Normandie, au beau milieu de l’été 2009. Luc Rabain, guichetier à la SNCF, rentre chez lui et trouve la maison vide : sa compagne, Josiane Desteuque, a mystérieusement disparu. Inquiet, il prévient les gendarmes qui entament immédiatement des recherches. D'après ses déclarations, Josiane aurait disparu en emportant une valise et de l'argent. Malgré des recherches intensives menées partout dans le secteur, impossible de retrouver la trace de cette mère de famille, qui occupait un poste important de cadre municipal en charge de l'urbanisme. Cinq mois plus tard, son squelette démembré est retrouvé dans un sac de couchage, caché sous des branchages… Alors, kidnapping ou mauvaise rencontre fatale ? Crime passionnel ou bien rivalité professionnelle qui bascule dans le meurtre ? Les pistes sont nombreuses, mais difficile à ce stade de le savoir. Car vu l’état du cadavre, impossible de déterminer les causes de la mort, et encore moins de retrouver l’auteur du meurtre… De son côté, Luc est dévasté, mais tant bien que mal, il tente de reconstruire sa vie… Jusqu’à ce qu’un gendarme, qui a repris l’affaire en 2012, fasse une étrange découverte dans le dossier… L’affaire Josiane Desteuque, un document inédit de Chroniques Criminelles, raconté par Jacques Pradel.Principaux intervenants : Valéry Beuriot : Maire de Brionne et ami de Josiane Desteuque, la victimeYannick Lucas : Cadre à la mairie de Brionne et ami de Josiane Desteuque, la victimeMe Corinne Gauthier : Avocat des parties civiles Virginie Selvetti : JournalisteStéphane Munka : Journaliste Police JusticeClémentine Bisiaux : Journaliste