Chroniques criminelles - Affaire Kettani-Lamoot : faux héritage et vrai double meurtre / Les petits secrets de l'homme d'église

Août 2016, il fait beau et chaud à Ronzon, en Belgique. Gaëtano se rend chez ses meilleurs amis, Nathan et Vinciane, pour les inviter à un barbecue. En arrivant devant la maison de ses amis, le jeune homme sent que quelque chose ne tourne pas rond. Il a beau sonner, personne ne répond. Pourtant, il entend le bébé du couple pleurer à l’intérieur. Inquiet, il défonce la porte et il découvre l’horreur : Nathan, son ami, git au sol dans une mare de sang. Visiblement, le meurtrier s’est acharné sur sa victime : le légiste relèvera plus de 140 de coups de couteau. Un peu plus loin, Vinciane, son épouse, est retrouvée noyée dans la baignoire. Seul l’enfant est sain et sauf. Que s’est-il passé dans ce pavillon ? Pour les enquêteurs, l’affaire a toutes les apparences d’un drame familial : Vinciane aurait tué son mari et se serait suicidée ensuite.Sauf qu’il y a un problème : quelqu’un aurait retiré de l’argent sur le compte des victimes après leur mort. De qui s’agit-il ? Et comment la police parviendra-t-elle à découvrir la vérité ? L’affaire Kettani Lamoot, une histoire riche en rebondissements racontée par Jacques Pradel. Avec les témoignages de : Linda Lamoot, mère de Vinciane LamootCatherine Lamoot, sœur de Vinciane LamootAnaïs, amie de Vinciane LamootMouhamed, beau-frère de Vinciane et NathanMélanie Scheuren, journaliste à TV LUXMe Marie-Christine Germain, avocate de Catherine LamootMe Jean-Philippe Mayence, avocat de la mère de Nathan KettaniMe Sylvain Danneels, avocat de Jennifer SablonMe Renaud Duquesne, avocat de Jennifer SablonMe Dimitri De Coster, avocat de Radwan Elmi GalibMe Alexandre Wilmotte, avocat de Sébastien Kesteman Les petits secrets de l’homme d’égliseDirection le Minnesota, aux Etats-Unis. En rentrant chez lui avec son fils, Stephen Allwine découvre le corps sans vie de sa femme Amy. Elle semble s’être donné la mort. Pourtant, rapidement le doute s’installe car plusieurs éléments ne concordent pas avec la thèse du suicide. Mais qui aurait pu en vouloir à cette femme apparemment sans histoire ?