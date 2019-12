Chroniques criminelles - Affaire Laetitia Delecluse : Traquée jusqu'à la mort / Amitié fatale

Le 4 Septembre 2014, Laëtitia Delecluse, une aide-soignante de 38 ans et mère de deux fillettes âgées de 7 et 9 ans, ne se présente pas à son travail, à la maison de retraite de Saint-Maurice-sur-Moselle. L'une de ses collègues s'inquiète tout de suite quand Daniel, le conjoint de Laëtitia, l'appelle pour lui demander si elle sait où sa femme a passé la nuit. Selon Daniel, sa femme aurait quitté le domicile conjugal en compagnie d'un homme et lui aurait envoyé des messages pour lui dire qu'elle le quittait.Pour Carine, la collègue et amie de Laëtitia, cette version ne tient pas puisque la jeune maman n'avait pas d'amants et n'aurait jamais abandonné ses deux filles.Elle appelle la gendarmerie qui ouvre une enquête. Immédiatement, la famille et les amies de Carine orientent les enquêteurs vers Daniel Rudenko, le compagnon de Laëtitia. Selon eux, il régnait, au sein du couple, un climat plus qu'orageux. Pour la famille, il n'en faut pas plus pour imaginer qu'il ait pu tuer Laetitia. Daniel Rudenko se défend. D'après lui, sa femme a décidé de le quitter en partant d'elle-même. Son épouse serait totalement dépressive, violente physiquement et verbalement avec les enfants. Pire, elle aurait même tenté d'empoisonner leurs filles et serait partie pour échapper aux conséquences de son acte.Mais les jours passent et Laëtitia Delecluse ne donne toujours aucun signe de vie. Alors, que lui est-il arrivé ? A-t-elle été victime d'un accident ? S'est-elle suicidée ? Ou a-t-elle été tuée ? Chroniques Criminelles revient sur cette affaire tragique racontée par Jacques Pradel. Avec les témoignages de :Tony Delecluse, frère de la victimeJennifer Delecluse, sœur de la victimeCarine, meilleure amie de la victimeAlexis, neveu de Daniel RudenkoMe Bentz, avocat des parties civiles.Me Welzer, avocat de Daniel Rudenko Me Bonnet, avocat des filles de Laëtitia Delecluse et Daniel RudenkoSergio de Gouveia, journaliste Vosges MatinXavier Beneroso, chroniqueur judiciaire