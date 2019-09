Chroniques criminelles - Affaire Laurent Baca : Le grenier de l'horreur / Le milliardaire aux deux visages

Toulouse, au cœur de l'été 2014. La famille Baca est désespérée. Où est passé Laurent ? Malgré les appels à témoins et les affiches placardées dans toute la ville de Toulouse, aucune trace de ce père de famille de 37 ans qui a quitté brusquement son domicile sans prendre ni sa voiture ni son téléphone portable. Laurent a été vu pour la dernière fois par sa compagne Édith, le 6 août 2014 au matin. A-t-il volontairement abandonné son foyer pour commencer une autre vie ? Ou a-t-il été victime d’un guet-apens ? Les jours passent sans que le toulousain ne donne aucun signe de vie. Curieusement, Edith ne semble pas inquiète de cette disparition. Aurait-elle quelque chose à cacher ?Trois mois plus tard, l’enquête rebondit et apporte enfin des réponses. Mais ce que découvre la police dépasse l’entendement…4 ans après le meurtre, Chroniques Criminelles revient sur l’affaire Laurent Baca avec des témoignages exceptionnels : Martine, sa maman, mais aussi sa sœur Jennifer et Sandrine, son amie d’enfance ont accepté de se confier afin de revenir sur cette terrible affaire qui a coûté la vie à celui qu’ils aimaient tant. L’affaire Laurent Baca, une histoire racontée par Jacques Pradel. Avec les témoignages de :Martine Baca, mère de Laurent BacaJennifer Baca, sœur de Laurent BacaSandrine Confais, amie d’enfance de Laurent BacaJocelyn Scaravetti, frère d’Edith ScaravettiVeronique Basset, amie et ancienne collègue d’Edith ScaravettiMe Pierre Le Bonjour, avocat des parties civilesMe Laurent Boguet, avocat d’Edith ScaravettiJean Cohadon, journaliste - La Dépêche du MidiXavier Beneroso, chroniqueur judiciaire