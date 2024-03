Chroniques criminelles - Affaire Lionel Floury : qui veut la peau du mari idéal ?

Le 23 septembre 2011, vers 23 heures à Glénac, dans le Morbihan, Lionel Floury, 43 ans, part de son domicile pour dépanner son épouse Murielle, 38 ans, sur une petite route de campagne. Sur place, Lionel est agressé par un homme qui sort de nulle part. Il reçoit un coup de barre de fer sur la tête suivi de sept coups de couteau. Sévèrement touché, il survit... Une longue enquête démarre qui disculpe très vite Murielle, son épouse depuis 17 ans. Qui en veut à Lionel dont on apprend qu’il a fait l’objet de plusieurs tentatives de meurtre ces derniers mois ? Après sa sortie de l’hôpital, son état se dégrade rapidement et il manque de mourir une fois de plus empoisonné. C’est Alizé, la fille aînée de Murielle, et Jean-Pierre, le père de Lionel, qui vont alerter les gendarmes. Ils sont convaincus que Murielle essaie d’assassiner son mari avec l’aide de son amant Patrice ainsi que celle de Jean-Sébastien, le petit-ami d’Alizé. Les masques tombent… Les enquêteurs arriveront-ils à faire toute la lumière sur ce qui semble être un véritable complot familial ? L’affaire Lionel Floury, une histoire particulièrement diabolique racontée par Jacques Pradel. Avec les témoignages de : Alizé Leclavier : fille ainée de Murielle Couret Stéphane Cantero, substitut général au procès Jean-Pierre Floury, père de Lionel Me Philippe Billaud, avocat d’Alizé Leclavier Me Alexandra Nokovitch, avocate de Jean-Sébastien Me Eric Lemosnier, avocat de Murielle Couret Serge Le Luyer, chroniqueur judiciaire Ouest-France