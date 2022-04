Chroniques criminelles - Affaire Luc Lahaye : La dépeceuse de Belgique/Panique à Houston

Le 6 mars 2009, à Bruxelles, en Belgique, Aline et Fabienne Lahaye s’inquiètent puisque leur père, Luc, est injoignable, ce qui n’arrive jamais. Cet ingénieur à la retraite passe le plus clair de son temps entouré de sa tribu, à s’occuper de ses enfants et de ses petit-enfants… Alors pourquoi ne donne-t-il plus aucune nouvelle ? Viola Lahaye, la mère de famille, tente de rassurer ses enfants : leur père a quitté la Belgique pour affaires et ne devrait pas tarder à revenir. Mais quelques jours plus tard, l’inquiétude se transforme en cauchemar : le corps démembré de Luc est découvert au milieu d’un bois… Ses enfants, déjà anéantis par la douleur, vont sombrer encore un peu plus quand ils vont comprendre qui se cache derrière ce crime atroce…L’affaire Luc Lahaye, une terrible histoire racontée par Jacques Pradel.Principaux intervenants : Aline LAHAYE : Fille de Viola et Luc LAHAYE Alexandra : Petite-Fille de Viola et Luc LAHAYEMe Bernard DAUCHOT : Avocat Général au procèsMe Anne DECORTIS : Avocate des Parties civiles (Famille de Luc)Me Sébastien Courtoy : Avocat des Parties civiles (Famille de Luc)Me Sylvie Callewaert : Avocat de la Défense Luc Carels : Commissaire de police judiciaireJean-Pierre De Staercke : Chroniqueur judiciaire à « L’Avenir » Panique à Houston :Direction les Etats-Unis, à Houston, au Texas. En ce mois d’octobre 2010, la police de la ville est sous pression : deux chauffeurs de taxi ont été sauvagement tués en moins de 48h. Est-ce une coïncidence ? Les inspecteurs n’y croient pas car l’arme utilisée semble être la même. Dans la ville, la psychose s’installe. Pourquoi viser cette profession en particulier ? Et surtout, cette série de meurtres va-t-elle enfin s’arrêter ?