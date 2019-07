Chroniques criminelles - Affaire Maël Combier : Passion meurtrière / L'amour à mort

Février 2011, dans le Nord de l'Italie, près de la ville d'Impéria. Alors qu'il emprunte un chemin isolé pour se rendre à son travail, un homme aperçoit au sol une jeune femme inconsciente qui a reçu une balle dans la nuque. Qui est-elle ? Et comment est-elle arrivée là ?Au même moment, de l'autre côté de la frontière, près de Valence, la police est sur le qui-vive. Les enquêteurs sont à la recherche d'un certain Maël Combier, marié et futur père de famille de 22 ans, qui a disparu sans laisser de trace. Ces deux événements sont-ils liés ?La réponse, c'est la victime elle-même qui la donnera plusieurs mois plus tard aux enquêteurs. Car miraculeusement, Samira se réveille du coma dans lequel elle est plongée avec une mémoire intacte, sans failles et qui accuse.Pour Chroniques Criminelles, Samira livre un témoignage bouleversant et revient avec force sur cette histoire d'amour qui a détruit sa vie.L'affaire Maël Combier, une histoire de passion amoureuse racontée par Jacques Pradel. Avec les témoignages de :- Samira Ben Saad, victime- Ghezala Daoud, Mère de Samira- Me Romaric Château, Avocat de Samira- Me Philippe Tatiguian, Avocat de Samira- Me Alain Fort, Avocat de Maël Combier- Me Sophie Turpain, Avocat de " Sarah "- Francis Courtial, Commandant de police- Massimo Bessone, Témoin italien- Michel Mary, Chroniqueur judiciaire