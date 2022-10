Chroniques criminelles - Affaire Maëlys : Nordahl Lelandais, l'ombre du tueur en série ? / Le mystère de la momie

En août 2017, la petite Maëlys, 8 ans, disparaissait pendant une fête de mariage à Pont-de-Beauvoisin, dans l’Isère. Depuis, cette affaire tragique n’a jamais quitté la Une de l’actualité.Très vite, un certain Nordahl Lelandais devient le suspect n°1. Pendant des mois, cet ex-militaire au passé trouble semble souffler le chaud et le froid sur l’enquête. Et malgré les preuves qui s’accumulent, il nie les faits en bloc. Mais le 14 février 2018, acculé par des expertises scientifiques, il reconnaît finalement avoir tué la petite Maëlys et mène les gendarmes au corps de la fillette. Quelques semaines plus tard, il avoue un autre meurtre : celui du caporal Arthur Noyer. Depuis, chaque famille ayant un proche disparu tremble à l’idée qu’il n’avoue d’autres crimes.Alors, Nordahl Lelandais a-t-il fait d’autres victimes ? Quels secrets terribles cache-t-il encore ? Dans un document exceptionnel, Chroniques Criminelles mène l’enquête afin de percer les mystères de cette affaire hors-norme, affaire sur laquelle plane dorénavant l’ombre d’un tueur en série.L’affaire Maëlys, une histoire racontée par Jacques Pradel.Avec les témoignages de : Adeline Morin, sœur de Jean-Christophe Morin, disparu du Fort Tamié Farida Hamadou, sœur d’Ahmed Hamadou, disparu du Fort TamiéNathalie Roux, sœur de Lucie Roux, disparue de BassensFrédéric et Romain, anciens amis de Nordahl Lelandais (Noms d’emprunt)Jean-Marc Bloch, ex-commissaire divisionnaire/ancien directeur PJ Versailles/ expert en criminologie Me Florent Girault, avocat de « Ludovic » (connaissance de Nordahl, un temps suspecté mais très vite mis hors de cause) Me Ronald Gallo, avocat d’une ex-petite amie de Nordahl Lelandais Léopold Strajnic, rédacteur en chef à France Bleu Isère Véronique Parette, grand reporter à France Bleu Isère Serge Pueyo, journaliste Le Parisien / RTL Stéphane Bourgoin, écrivain spécialisé dans les tueurs en sérieBernard Valézy, vice-président national ARPD et président de la délégation Auvergne/Rhône-Alpes Vincent Wales, journaliste au Dauphiné LibéréJean-Marc Ducos, journaliste au Parisien