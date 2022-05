Chroniques criminelles - Affaire Marc Dellea : Le mari, la femme et le député/Le pont de l’horreur

« Chroniques Criminelles » propose un document exceptionnel avec, pour la première fois, comme témoins principaux, des accusés déjà condamnés pour assassinat et qui, encore aujourd’hui, continuent de clamer leur innocence.L’histoire débute le 8 juillet 2014 à Laeken, non loin de Bruxelles en Belgique. Marc Dellea, un négociant en café belge âgé de 45 ans, est retrouvé mort dans son lit. Sylvia, sa compagne, explique aux enquêteurs qu’il s’agit probablement d’un arrêt cardiaque. Après tout, c’est possible : son mari n’était pas en très bonne santé… Le problème est que l’autopsie révèle un projectile, niché dans son cerveau. Il ne s’agit donc pas d’une mort naturelle mais bien d’un meurtre.Dès lors, les rebondissements s’enchaînent… Les enquêteurs découvrent que la veuve éplorée avait en fait un amant, Christian Van Eyken. Député au Parlement flamand, elle était son assistante. De plus, en épluchant les images des caméras de surveillance installées dans le hall d’entrée du domicile de la victime, ils déterminent que Sylvia Boigelot et Christian Van Eyken sont venus le 6 juillet à l’appartement, peu avant l’arrivée de Marc Dellea, et que ce dernier n’en est plus jamais ressorti….Et si le couple illégitime avait tout manigancé pour se débarrasser du mari gênant ? L’affaire Marc Dellea, une terrible histoire racontée par Jacques Pradel.Principaux intervenants : Sylvia Boigelot : ex-compagne de Marc Dellea, condamnée à 22 ans de prisonChristian Van Eyken : ancien député du Parlement flamand de Belgique, condamné à 20 ans de prisonMe Georges Nicolis : avocat des parties civiles Me Laurent Kennes : avocat de Sylvia Boigelot et Christian Van EykenLudwine Chevalier : meilleure amie de Marc DelleaYves Babieux : journaliste spécialiste des faits divers Dominique Demoulin : journaliste spécialiste des faits divers Le pont de l’horreurDirection à Neptune City, une petite ville côtière du New Jersey aux Etats-Unis. Le 2 décembre 2016, la voiture de Sarah Stern, 19 ans, est retrouvée abandonnée sur un pont. Où est la jeune femme ? Selon certains témoins, Sarah avait décidé de tout quitter pour partir au Canada. Pour d’autres, elle était encore traumatisée par le décès de sa maman… Alors, fugue, suicide ou disparition inquiétante ?