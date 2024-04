Chroniques criminelles - Affaire Margot Lagrave : le crime était presque parfait

Eysus est un village agricole de 700 habitants au pied des Pyrénées, à une quarantaine de kilomètres de l’Espagne. Une commune plus que tranquille avec une école maternelle, un bar et une maison d’hôtes. Il ne se passe jamais grand-chose à Eysus… Autant dire que la mort de Margot, en 2001, a fait du bruit. Un crime presque parfait et qui alimente encore les conversations aujourd’hui ! Le 12 novembre 2001, Marguerite Lagrave, 78 ans, est retrouvée morte, au beau milieu de son salon. Son corps présente de multiples fractures et son visage est tuméfié. Deux plaies d’égorgement au cou ont entraîné une mort rapide. Pour les policiers, la thèse criminelle ne fait aucun doute. Mais qui pouvait en vouloir à Margot ? Cette vieille dame qui vivait comme au début du XXème siècle : pas de réfrigérateur, pas de télévision, pas d'eau courante.... Une femme au grand coeur que tout le village appréciait. Commence alors une enquête difficile. Cambriolage, crime familial.... Toutes les pistes explorées par les gendarmes s'effondreront les unes après les autres. Il faudra un rebondissement incroyable, 12 ans après le meurtre, pour enfin découvrir le meurtrier. Et la révélation de son identité en étonnera plus d'un... L'affaire Margot Lagrave, une histoire particulièrement inquiétante, racontée par Jacques Pradel. Avec les témoignages de : Sonia : nièce de Marguerite, longtemps suspectée Michèle Sarasa : amie de Marguerite Me Thierry Sagardoytho : Avocat de la famille de Marguerite Me Julien Marco : Avocat de la famille de Marguerite Me Frédéric Dutin : Avocat de Karine Barboure Bruno Robaly : journaliste « La République des Pyrénées » Jean-Christophe Muller : Procureur de la République de Pau