Chroniques criminelles - Affaire Pastor, le complot familial/Meurtres par petites annonces

C’est une affaire hors-norme, un drame familial chez les milliardaires qui a provoqué un véritable séisme sur la Côte d’Azur. La victime de cette histoire sordide n’est autre qu’Hélène Pastor, riche héritière monégasque, presque aussi connue que la famille princière elle-même.Le 6 mai 2014, la femme d’affaires tombe dans un guet-apens à Nice alors qu’elle quittait l’hôpital où elle venait de rendre visite à son fils. Sa voiture est prise pour cible, son chauffeur est abattu, tandis que la milliardaire succombe à ses blessures quelques jours plus tard.Immédiatement, l’affaire fait la Une de tous les médias. D’autant que les policiers ont en ligne de mire un suspect pas tout à fait comme les autres : Wojciech Janowski, le propre gendre d’Hélène. Pour quelle raison cet homme puissant et bien installé sur le Rocher aurait-il voulu la mort de sa belle-mère ? La réponse sur fond de jalousie, de mensonges et de gros sous, dans cette enquête inédite de "Chroniques Criminelles" racontée par Jacques Pradel.Principaux intervenants : Me Jean-Jacques Campana : Avocat de Wojciech Janowski Me Gérard Boudoux : Avocat de Gildo Pastor Christian Sainte : Directeur de la police judiciaire de Paris Philippe Frison : Directeur zonal adjoint de la police judiciaire de Marseille Catherine Messineo : Chef de la Brigade de Répression du Banditisme à Nice Patrick Boffa : Détective privéWissam Darwich : Fils de Mohamed DarwichMarine Mazéas : Journaliste judiciaire Stéphane Munka : Journaliste spécialiste des faits diversChristophe Perrin : Journaliste Nice MatinDidier Chalumeau : Journaliste Meurtres par petites annoncesDirection les Etats-Unis et plus précisément le Texas. Le 12 octobre 2000, Rudy Lopes est retrouvé mort derrière un centre commercial, les yeux bandés et les mains attachées dans le dos. Ce shérif respecté de tous a été tué par balles. Que signifie cette mise en scène sordide ? Ce crime va plonger les policiers dans une affaire mêlant sexe et séquestration, à la poursuite d’un couple de tueurs impitoyables.