Chroniques criminelles - L'affaire Isabelle Mosser : qui en voulait à la mère de famille ? / Partie de chasse fatale

Illfurth en Alsace, à 13 kilomètres de Mulhouse. Dans cette commune tranquille de 2500 habitants, vivent deux sœurs, Isabelle Mosser, 41 ans et Carine Baudin, 43 ans, avec leurs conjoints. Elles sont si proches que les deux couples ont décidé de cohabiter dans une belle maison qu’ils ont fait construire au début des années 2000. Tout semble sourire à cette grande famille au train de vie confortable… Jusqu’à ce jeudi 12 septembre 2013 lorsqu’Eric Mosser ouvre la porte de son garage. Il ne le sait pas encore mais sa vie va basculer. A l’intérieur de la maison, c’est une vision d’horreur qui l’attend : le corps sans vie de sa femme, baignant dans une mare de sang. Elle a été sauvagement poignardée. D’après les premières constatations, son agresseur ne lui a laissé aucune chance. Isabelle a-t-elle été victime d’un cambriolage qui aurait mal tourné ? Les enquêteurs n’y croient pas vraiment : il n’y a aucune effraction et tout, dans la maison, fait penser à une mise en scène. Qui aurait pu vouloir la mort de cette mère de famille si dévouée ? Après de nombreux rebondissements, l’enquête va finalement permettre aux gendarmes de découvrir que l’assassin était, en fait, juste sous leurs yeux…L’affaire Isabelle Mosser, une tragique histoire racontée par Jacques Pradel.Partie de chasse fatale :Direction les Montagnes Rocheuses, dans le Colorado. Le 15 octobre 1995, alors qu’il s’apprête à partir chasser, Doug Kyle, un policier en congés, entend plusieurs coups de feu puis des appels à l’aide. Quand il arrive sur place, il trouve une femme en larmes et terrifiée. A ses côtés, le corps sans vie de son mari. Il a reçu plusieurs coups de carabine. S’agit-il d’un tragique accident de chasse ? Ou faut-il chercher ailleurs les raisons de cette mort si soudaine ?