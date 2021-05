Chroniques criminelles - Affaire Patricia Dagorn : La Veuve noire de la Côte d'Azur ? / Les frères meurtriers

A Annemasse, Robert est un retraité de 87 ans, actif et la tête sur les épaules. Malgré son âge, il pense même vivre une seconde jeunesse lorsqu’il rencontre Patricia Dagorn, une femme de 55 ans. Mais quelques jours plus tard, Robert est découvert au pied de son lit, malade, sans forces et complètement désorienté… Que s’est-il passé ? Le vieil homme accuse Patricia de l’avoir brutalisé pour lui soutirer de l’argent. Mais l’affaire se révèle encore bien plus inquiétante. En effet, la police découvre que cette femme n’en serait pas à son coup d’essai et qu’elle aurait déjà sévi sur la Côte d’Azur… Telle une mante religieuse, elle aurait attiré ses victimes dans son lit pour ensuite les empoisonner avec du Valium. Son objectif ? Dépouiller ses cibles de tous leurs biens.Qui est vraiment cette femme que tout accuse ? Est-elle une empoisonneuse en série comme tout le monde semble le penser ou la victime d'une terrible erreur judiciaire ? "Chroniques Criminelles" a réuni les principaux acteurs de cette affaire rocambolesque où la réalité a largement dépassé la fiction.« La Veuve Noire de la Côte d’Azur », une histoire racontée par Jacques Pradel. Avec les témoignages de : •?Catherine, Fille de Robert?(Annemasse)•?Robert Vaux, retraité et victime de Patricia Dagorn•?Luc Caron, ex-mari de Patricia Dagorn•?Gaëlane Pelen, Substitut du procureur de Thonons-les-bains•?Me Stéphanie Braganti, Avocate des parties? civiles•?Me Georges Rimondi, Avocat de la Défense•?Me Cédric Huissoud, Avocat de la Défense•?Olivier Geron, Capitaine de police•?Rémy Damiens, Policier•?Gérard Gamonet, Enquêteur de personnalité•?Michael Lefebvre, Journaliste RTL•?Christophe Perrin, Journaliste Nice Matin•?Dr Jean-Jacques Benichou, Expert psychiatre