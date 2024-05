Chroniques criminelles - Affaire Patrick Isoird : Rendez-vous mortel à Sète

Jacques Pradel revient sur l'affaire Patrick Isoird, une histoire criminelle hors du commun. Le 17 juillet 2014, le quadragénaire est retrouvé mort et en partie calciné sur les hauteurs de Sète. L'enquête va conduire un an et demi plus tard à l'arrestation de Rémi Chesne et d'Audrey Louve, soupçonnés d'avoir organisé un guet-apens mortel.