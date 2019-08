Chroniques criminelles - Affaire Patrick Isoird : Rendez-vous mortel à Sète / Meurtre sur la voie ferrée

Le 17 juillet 2014, le corps sans vie et en partie calciné de Patrick Isoird, 49 ans, est découvert par la police judiciaire de Montpellier dans une grotte du Mont Saint-Clair, sur les hauteurs de Sète (Hérault). Cet agent hospitalier, très connu dans la ville et disparu depuis trois semaines, a été ligoté puis abattu de deux balles de fusil de chasse.Commence alors une enquête au long cours qui va conduire, un an et demi plus tard, à l’arrestation de deux suspects : Rémi Chesne, 44 ans, coiffeur à domicile, et une jeune femme de 33 ans, Audrey Louvet. Mis en examen pour assassinat et incarcérés depuis plus de deux ans, ils sont soupçonnés d’avoir organisé un guet-apens mortel. Leur objectif aurait été d’éliminer Patrick Isoird, lequel avait eu, cinq ans plus tôt, une liaison extraconjugale avec Nadège, l’épouse de Rémi Chesne. A l’époque, Nadège avait d’ailleurs été retrouvée pendue à son domicile.Alors, le coiffeur Rémi Chesne s’est-il débarrassé de sa femme avant d’assassiner, cinq ans plus tard, l’amant de celle-ci ? Cette question sera au centre du procès sous haute tension qui se profile devant la cour d’assises de l’Hérault. L’affaire Patrick Isoird, une histoire criminelle hors du commun racontée par Jacques Pradel. Avec les témoignages de :Marc ISOIRD, frère de Patrick IsoirdLaurine CHESNE, fille de Rémi ChesnePhilippe BIASCAMANO, ami de Patrick IsoirdDelphine D'AMATO, amie de Patrick IsoirdMe Jean-Marc DARRIGADE, avocat des parties civilesMe Eva FOURNIER, avocat d'Audrey LouvetMe Franck BERTON, avocat de Rémi ChesneYanick PHILIPPONNAT, journaliste - Midi LibreMichel MARY, chroniqueur judiciaire - Le Nouveau DétectiveMathieu FOURQUET, journaliste - Le Nouveau Détective