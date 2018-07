Chroniques criminelles - Affaire Philippe Pico : le trio diabolique

C’est l’histoire du crime qui avait tout pour être parfait mais qui sera finalement jugé, plus de vingt ans après les faits, en septembre 2017, devant la cour d’assises de Versailles. Le 15 décembre 1996, Philippe Pico, un dépanneur sans histoire de 44 ans domicilié à Magny les Hameaux (Yvelines), disparaît après une journée de chasse. Pendant plusieurs années, son épouse Yannick va faire croire à sa disparition en accusant au passage son mari de violences conjugales. Mais deux ans plus tard, Yannick se marie avec celui qui était son amant attitré, un très respecté capitaine des pompiers nommé Fabrice Motch. Il faudra attendre 2007 et l’arrestation de Fabrice Motch pour viols et agressions sexuelles sur de jeunes pompiers mineurs, pour que le nom de Philippe Pico ressurgisse miraculeusement, plus de dix ans après, au détour de cette enquête. En janvier 2009, devant la brigade criminelle de Versailles, Yannick et Fabrice Motch vont passer aux aveux complets. Aidés par Lionel Motch, le frère cadet de Fabrice, ce couple diabolique avait à l’époque drogué la victime pour l’assassiner, découper son corps, s’en débarrasser et faire ainsi croire à un départ volontaire. Malgré des recherches tentaculaires, le cadavre de Philippe Pico n’a jamais été retrouvé depuis. Les trois suspects ont longtemps espéré bénéficier de la prescription pour éviter ce procès mais au printemps 2017, contre toute attente, la cour de Cassation a tranché, après huit ans d’une instruction chaotique, et prononcé le renvoi définitif des trois accusés devant la cour d’assises. Alors qui se cache vraiment derrière le couple Yannick - Fabrice Motch ? Lequel des deux amants porte le plus de responsabilité dans cette affaire ? Comment la famille de Philippe Pico a-t-elle vécu la révélation tardive de ce crime terrifiant ? Comment les parties civiles abordent-elles aujourd’hui l’épilogue de cet incroyable « Cold Case » ? L’affaire Philippe Pico, une histoire particulièrement diabolique racontée par Jacques Pradel.