Chroniques criminelles - Affaire Ranucci : le pull-over rouge / Polygamie, les liaisons dangereuses / Marie, de la famille modèle au drame

Chroniques Criminelles, présentée par Magalie Lunel, vous propose une plongée au cœur de ces disparitions inquiétantes, de ces crimes plus ou moins parfaits, de ces passions amoureuses qui finissent mal...L'affaire Mouzin, la Tuerie de Nantes, Le Pull-Over Rouge mais aussi la séquestration de l'autrichienne Natasha Kampush, le calvaire de Lydia Gouardo ou encore les Disparues de L'Yonne...En France ou à l'étranger, des enquêtes criminelles très médiatisées, parsemées de rebondissements, et qui à ce jour, n'ont parfois pas encore livré toutes leurs vérités...Le magazine mènera l'enquête sur des faits divers ayant eu une large couverture médiatique mais également des affaires moins connues parfois toutes aussi incroyables.Où en sont les affaires aujourd'hui ? De nouvelles infos ont-elles permis de faire rebondir certaines enquêtes ? Les victimes ont-elles pu enfin tourner la page et recommencer une nouvelle vie?