Chroniques criminelles - Affaire Redoine Faid : la chute de l'ennemi public numero 1

Redoine Faïd, le braqueur le plus célèbre de France et l’ennemi public n° 1.A 46 ans, ce multirécidiviste a un CV impressionnant : cambriolages par dizaines, prise d’otages, attaques de fourgons blindés, et surtout roi de l’évasion.La dernière en date : celle de la prison de haute sécurité de Réau, en juillet 2018. Grâce à une préparation millimétrée, Redoine Faïd parvient à s’échapper en hélicoptère de cette prison pourtant réputée inviolable… Une cavale qui va durer plusieurs semaines avant que la police ne le cueille à Creil, dans sa ville natale, le 3 octobre dernier.Redoine Faïd, c’est aussi un personnage médiatique qui s’est longtemps rêvé une carrière au cinéma ou sur les plateaux télé avant que son passé ne le rattrape.Mais sa personnalité divise : gentleman braqueur pour les uns, manipulateur et violent pour les autres, qui est vraiment celui que certains surnomme « le roi des braqueurs » ? Comment a-t-il gravi tous les échelons de la hiérarchie des voyous ? Comment a-t-il pu, une nouvelle fois, échapper à la surveillance des forces de l’ordre avant de retomber dans les mailles du filet trois mois plus tard ?Dans ce document exceptionnel de Chroniques Criminelles, nous revenons sur la personnalité trouble de ce braqueur professionnel et sur tous les secrets de son évasion rocambolesque.L’affaire Redoine Faïd, une histoire incroyable racontée par Jacques Pradel. Avec les témoignages de : Me Laurent-Franck Liénard, Avocat de la famille d’Aurélie FouquetPierre Fourniaud, Editeur du livre de Redoine Faïd « Braqueur » Jérôme Pierrat, Co-auteur du livre de Redoine Faïd « Braqueur » Philippe Kuhn, Surveillant pénitentiaire - Délégué syndical SPS maison d’arrêt de VillepinteDavid Alberto, Commandant - Délégué PJ de Synergie OfficiersPhilippe Pion, Capitaine – Ancien enquêteur de la PJ de CreilJean-Michel Décugis, Grand reporter au ParisienFloriane Louison, Journaliste au ParisienPatricia Tourancheau, Reporter Judiciaire Les jours Stéphane Sellami, Grand reporter Le PointJulien Arnaud, Journaliste LCI

