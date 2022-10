Chroniques criminelles - Affaire Rouxel : Repas de famille fatal / Retrouvailles meurtrières

Tout commence le 20 février 2016 à La Bastide-Clairence, un petit village du pays basque situé à trente kilomètres de Bayonne, dans les Pyrénées Atlantiques. Ce jour-là, Pascal Rouxel, sa femme, leurs deux fils et leur belle-fille s’apprêtent à passer à table mais des coups de feu éclatent. Quand les secours arrivent sur place, seuls les enfants sont vivants. Que s’est-il passé ? Qui pouvait en vouloir à ce couple tranquille au point de les tuer ? Très vite, les enquêteurs ont une conviction : être face à un huis clos familial fatal. Cette famille, d’apparence unie, cache en fait de lourds secrets.Rapidement, les deux fils, Yann et Kevin, 27 et 23 ans, font figure de suspects mais ils s’accusent mutuellement du double-meurtre. Alors, lequel des frères dit la vérité ?Avec les témoignages de : Josette Rouxel, mère de Pascal Rouxel, l’une des victimesAlain Le Suun, ami du couple RouxelMireille Bouillaud, amie du couple RouxelChristian Coustillier, ami du couple RouxelDavid Bidegain, voisin du couple RouxelMe Alain Astabie, avocat des parties civilesMe François Froget, avocat des parties civilesMe Emmanuel Zapirain, avocat de la défenseMe Frédéric Dutin, avocat de la défensePaul Nicolai, journaliste France Bleu Pays Basque Retrouvailles meurtrièresDirection la Floride aux Etats-Unis. Dans l’avion qui la ramène à Tampa, Charlie Martin, 36 ans, est impatiente. Après des années de silence, elle va retrouver Joe Pope, son amour de jeunesse. Quelques jours plus tard, le corps meurtri de la jeune femme est retrouvé flottant dans l’eau. Que s’est-il passé ? Les retrouvailles tant attendues ont-elles viré au drame ?