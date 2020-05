Chroniques criminelles - Affaire Sophie Lionnet : le calvaire de la jeune fille au pair / L'amour est un jeu dangereux

21 septembre 2017 : Le corps carbonisé d'une jeune Française de 21 ans, Sophie Lionnet, est découvert dans le jardin d'une maison d'un quartier chic de Londres. Sur place, la police britannique interpelle aussitôt le couple qui vit dans cette maison : Sabrina Kouider et Ouissem Médouni. Ces expatriés français vivent en Grande Bretagne depuis de nombreuses années. En enquêtant sur le meurtre, les hommes de Scotland Yard vont découvrir l'impensable. Voilà plusieurs mois que Sophie Lionnet, qui travaillait comme jeune fille au pair dans ce foyer, était soumise à des séances d'interrogatoires et de torture par ses deux employeurs. En cause : la paranoïa obsessionnelle de Sabrina Kouider qui soupçonnait Sophie de comploter dans son dos pour le compte de son ex-compagnon. Cette affaire hors du commun a traumatisé l'opinion publique des deux côtés de la Manche jusqu'à la condamnation, en juin 2018, de Sabrina Kouider et de Ouissem Medouni à la prison à vie, assortie d’une peine incompressible de 30 ans. Pour essayer de comprendre cette terrifiante histoire, les équipes de « Chroniques Criminelles » ont enquêté dans la région de Troyes, dans l'Aude, d'où était originaire la victime. Mais aussi à Londres, et tout particulièrement dans le quartier de Southfields, à l'endroit où s'est noué cette tragédie. L’affaire Sophie Lionnet, une affaire racontée par Jacques Pradel. Avec les témoignages de : Catherine Devallonné, mère de Sophie LionnetPatrick Lionnet, père de Sophie LionnetMe Frank Berton, avocat des parties civilesMe Alexandre Demeyere, avocat des parties civilesMichael Croner, commerçant à Londres et ami de Sophie LionnetWilly Billiard, rédacteur en chef délégué à « L'Est Eclair »Marion L'Hour, correspondante à Londres pour « Le Parisien » Armel Mehani, journaliste police justice « Le Point »