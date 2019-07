Chroniques criminelles - Affaire Vincenzo Aïutino : Les disparues de Longwy / Une femme en colère

Longwy, le 6 août 1991 : Isabelle Le Nénan, 20 ans, disparaît pendant sa pause déjeuner. Sa famille très soucieuse, prévient immédiatement le commissariat. Mais cette disparition n’inquiète pas les policiers. Isabelle est majeure et donc libre de partir sans donner de nouvelles. Ses parents, eux, sont convaincus que quelque chose de grave est arrivé à leur fille qui n’est absolument pas le genre de jeune femme à fuguer. Son père va alors se lancer dans une véritable croisade pour la retrouver. Sans succès... Le 13 septembre 1991, une autre jeune fille disparaît toujours dans les rues de Longwy. Elle s’appelle Isabelle Christophe, 21 ans. Cette nouvelle disparition, pourtant similaire à celle d’Isabelle Le Nénan un mois et demi plus tôt, n’alerte toujours pas les policiers. En revanche, sa mère présage déjà le pire pour sa fille. A son tour, elle remue ciel et terre pour la retrouver. Pourtant, Isabelle Christophe s’est, elle aussi, évaporée. Il faudra attendre une troisième disparition, celle de Bernadette Bour, 41 ans, le 25 février 1992, et la découverte d’un premier corps, pour que les policiers s’intéressent enfin à ces inquiétantes disparitions. Un tueur en série rôde dans les rues de Longwy. Reste à le démasquer… L’affaire des disparues de Longwy, une histoire racontée par Jacques Pradel. Avec les témoignages de :Bertrand Le Nénan : Père d’Isabelle Le NénanMichèle : Tante d’Isabelle Le NénanBruno : Ami de la famille d’Isabelle Le NénanJocelyne Fradcourt : Mère d’Isabelle ChristopheRégine : Tante d’Isabelle ChristopheDominique : Amie de la famille d’Isabelle ChristopheMe Gérard Kremser : Avocat des familles d’Isabelle Le Nénan et d’Isabelle ChristopheMe Dominique Rondu : Avocat de la famille de Bernadette BourAndré Monhonval : Juge d’instruction au Tribunal de Première Instance d'ArlonMe Philippe Darge : Avocat de Vincenzo AiutinoFabienne : Voisine de Vincenzo AiutinoMarc Durant : Chroniqueur Judiciaire Belge Une femme en colère Direction New York, aux Etats-Unis au début des années 70. Dan et Betty Broderick, jeunes mariés, voient l’avenir en grand. Mais la dure réalité les rattrape et les rêves se transforment vite en cauchemar. Entre tromperies et mensonges, le drame qui s’annonce pourra-t-il être évité ? La réponse dans cette nouvelle enquête de "Chroniques Criminelles".